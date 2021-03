Napoli, fa festa solo Zielinski: eguagliato record di gol in Serie A

Quella di Sassuolo è una rete importante per Piotr Zielinski. Il polacco ha trovato nuovamente il gol a Reggio Emilia, il 6° in campionato per il centrocampista che così eguaglia il suo massimo in Serie A.

Come informato da Opta Italia, infatti, Piotr ha eguagliato la sua miglior stagione in termini realizzativi, quella 2018/19 vissuta sempre a Napoli con la gestione Ancelotti.

LEGGI ANCHE Hamsik lascia la Cina e torna a casa: allo Slovan Bratislava per gli Europei

6 - Piotr #Zielinski ha eguagliato la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A: sei gol, come nel 2018/19. Spinta.#SassuoloNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA