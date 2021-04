Napoli, Zielinski sprona gli azzurri: «Sette partite per il nostro obiettivo»

Anche Piotr Zielinski fa sentire la sua voce dopo Napoli-Inter. Il centrocampista polacco, titolare ieri sera al Maradona contro i nerazzurri, ha spronato i compagni e i tifosi con un messaggio via social: «Ci siamo, ora sette finali per raggiungere il nostro obbiettivo» ha scritto l'azzurro. Anche il compagno Giovanni Di Lorenzo ha voluto scrivere ai tifosi in rete: «Concentrati sul nostro obiettivo». Il Napoli tornerà giovedì in campo contro la Lazio.