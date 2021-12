Napoli, Zielinski torna in campo: Insigne e Fabian ancora a parte

Piotr Zielinski torna in campo: il centrocampista polacco del Napoli ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineta Grande questa mattina e poi ha ritrovato il gruppo di Luciano Spalletti. Zielinski ha svolto parte del lavoro in gruppo, una bella notizia in vista del match di domenica contro il Milan.

Restano a parte, invece, Insigne - ha fatto lavoro di scarico in palestra - Fabian - lavoro in palestra anche per lui - mentre Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Per Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Mario Rui ancora a parte, ha svolto lavoro personalizzato in palestra.