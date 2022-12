Napoli, anche Zielinski torna con Spalletti

Luciano Spalletti può ancora sorridere. Anche oggi, Amir Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo con i compagni presenti a Castel volturno, un ulteriore passo di riavvicinamento verso la risoluzione di quel problema muscolare che l'ha tenuto fuori negli ultimi due mesi.

Continua invece il lavoro personalizzato in campo per Sirigu, secondo portiere azzurro. Personalizzato in palestra per Demme, che non si è allenato con i compagni. Ad arricchire la rosa a disposizione di Spalletti ci ha pensato però Piotr Zielinski: dopo il Mondiale giocato con la Polonia, il centrocampista azzurro è tornato oggi a Castel volturno e a disposizione.