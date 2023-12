Zielinski via da Napoli? La risposta della moglie: «Giù le mani da lui»

Settimane difficili per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che non ha ancora chiaro il suo futuro. Il polacco ha il contratto in scadenza a fine anno, potrebbe rinnovare ma tutto ormai fa pensare che il suo domani possa essere lontano dall'azzurro dopo otto anni di permanenza in città, con i rumors di mercato che si rincorrono sempre più. «Nelle ultime ore, però, è stata la moglie del calciatore a voler mandare un messaggio via social anche alle voci di mercato. «Giù le mani da Piotr» si legge nella storia Instagram pubblicata da Lady Zielinski.