Napoli, Ziyech occasione estiva: il Chelsea lo mette in vendita

Una sola stagione al Chelsea potrebbe essere già abbastanza per Hakim Ziyech, il marocchino nato in Olanda classe 1993 che non sembra aver trovato la sua realtà a Londra. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il club dei Blues avrebbe già intenzione di lasciar andare il calciatore dopo appena una stagione visto anche l'ok arrivato al club da parte di Tuchel.

LEGGI ANCHE Politano, un sorriso dopo l'amarezza: l'azzurro a Milano in attesa del bebè

Il nuovo allenatore degli inglesi avrebbe dato il via libera alla cessione e i principali interessati sembrano essere in Italia: ci sarebbero infatti Napoli e Milan sulle tracce del centrocampista ex Ajax che ha segnato sei gol tra Premier League e Coppe. Ziyech era stato acquistato dal Chelsea un anno e mezzo fa per una cifra superiore ai 40 milioni di euro e ha un contratto fino al 2025.