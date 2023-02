Napoli, è morto Zurlini: bandiera azzurra per dieci campionati

Il 17 marzo avrebbe compiuto 81 anni. E' scomparso a Parma, dov'era nato, Mario Zurlini, difensore centrale del Napoli dal 1964 al 1974. Ben 197 partite (2 gol) in maglia azzurra e la vittoria della Coppa delle Alpi nel 1966. A Napoli conobbe anche la moglie Ilaria Gisonni, che così lo ha ricordato: «Un uomo non napoletano ma profondamente legato a questa città alla quale ha dato tanto e dalla quale ha ricevuto tanto, con gli occhi sempre lucidi ricordava il suo San Paolo ed il calore dei suoi tifosi. Lascia oggi a Napoli una parte di sé, suo figlio Lorenzo Zurlini. Addolorata lo ricordo con immenso affetto felice di avere con me una parte di Mario».

Chiusa la carriera di calciatore, aveva intrapreso quella di allenatore. Tante le formazioni campane guidate nella sua carriera: Savoia, Turris, Juve Stabia, Grumese, Cavese, Benevento e Casertana.