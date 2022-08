Napoli, si avvicina esordio a Verona: ancora a parte Politano e Ambrosino

Il Napoli di Spalletti non si ferma e corre veloce fino all'esordio di ferragosto contro il Verona. In casa dell'Hellas resta il dubbio Matteo Politano: anche questa mattina a Castel Volturno l'esterno azzurro si è allenato a parte in campo, lontano dal gruppo di compagni di squadra. Resta in dubbio la sua presenza al Bentegodi per il primo match ufficiale della nuova stagione. A parte anche Giuseppe Ambrosino, il classe 2003 che ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra.