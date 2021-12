Tra una vacanza e l'altra, Juan Jesus fa gli auguri di Natale a tutti i tifosi del Napoli. Il centrale azzurro ha voluto scrivere ai fan direttamente via social: «Auguro un buon Natale a tutti ma soprattutto a chi non lo potrà passare con i propri cari e sarà solo. A voi in particolare un grande abbraccio e una metaforica JJPIZZA del buonumore!!!» ha scritto col sorriso il brasiliano.

