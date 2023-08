Natan al Napoli, su Instagram il post con la Bibbia: «Non avere paura»

L'affare ormai sembra sempre più vicino alla conclusione. Tanto da mettere sul calendario anche il giorno dell'arrivo: Natan De Souza è atteso già domani in Italia, prima a Roma per le visite mediche e poi a Castel di Sangro dove il Napoli di Rudi Garcia è in ritiro e lo attende a braccia aperte.

In ogni caso, il difensore brasiliano è promesso sposo azzurro e sui social lancia un messaggio che sembra aprire alla nuova avventura: «Non abbiate paura, continuate solo ad avere fede!» il messaggio dal vangelo di Marco riportato nelle sue storie Instagram.