Natan lavora sodo: allenamento per imparare l'italiano

Il neo acquisto del Napoli Natan De Souza non smette di lavorare: in campo, innanzitutto, con gli allenamenti della squadra di Rudi Garcia, ma anche fuori dal terreno di gioco con le lezioni di lingua. Il brasiliano ha pubblicato via social una storia in cui mostra il panorama della nuova casa e le lezioni di italiano che gli serviranno per entrare al più presto e al massimo nel gruppo azzurro insieme con tutti i nuovi compagni.