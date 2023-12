Natan, lussazione di terzo grado alla spalla: nuova visita tra un mese

I timori sono stati confermati: come confermato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, dopo la visita di questa mattina a Villa Stuart insieme con il Dottor Canonico, per Natan è stata confermata la lussazione acromion claveare di terzo grado alla spalla destra.

Un infortunio rimediato dal calciatore azzurro lo scorso sabato a Roma contro i giallorossi.

Il difensore azzurro farà terapie nelle prossime settimane e verrà rivisitato tra un mese per capire precisamente le tempistiche per il rientro definitivo. Oggi, in conferenza stampa, Walter Mazzarri ha confermato i tempi previsti dallo staff medico azzurro in queste ore: almeno 40 giorni per poterlo avere nuovamente a disposizione.