Natan al Napoli, le prime parole: «Ora è tempo di nuove sfide»

Dopo l'ufficialità del passaggio al Napoli, il brasiliano Natan ha voluto salutare il suo ex club del Bragantino: «Ho giocato più di 100 partite con questa maglia e ho versato tanto sudore. Durante questi due anni ho vissuto tutto intensamente, ci sono state grandi partite, grandi competizioni e momenti incredibili ma come tutto nella vita non sono mancati anche momenti difficili e anche in queste occasioni ho avuto tutto il vostro supporto. Posso solo ringraziare il club per l'opportunità, il tifo e il supporto datomi, e tutto lo staff del club che mi ha accompagnato in questa esperienza. È tempo di nuove sfide. Grazie».