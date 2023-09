Natan, weekend da napoletano: prima a Miseno, poi in Costiera

Mentre tutti i tifosi azzurri aspettano il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli, Natan studia prima da calciatore azzurro e poi da napoletano: il difensore brasiliano si è goduto i due giorni di pausa dagli allenamenti concessi da Rudi Garcia visitando le bellezze del posto.

Sabato è stato al mare a Miseno, ieri invece in Costiera, a Vico Equense. Il modo migliore per recuperare le energie in vista della settimana che riporterà gli azzurri in campionato, in una delle gare che potrebbero vederlo protagonista dal primo minuto.