Navarro si ritira: ha vestito la maglia del Napoli nel 2008

A 36 anni è arrivato il momento in cui Nicolás Navarro ha deciso di smettere con il calcio. Dopo la sua lunga carriera con Argentinos Juniors, River Plate, Napoli, San Lorenzo, Querétaro, Kayserispor, Tigre, Gimnasia e Arsenal, il portiere ha scelto di farsi da parte e dare una sincera spiegazione delle cause di il suo ritiro. «E' arrivato il momento di salutarvi. Voglio informarvi che ho deciso di chiudere questa bellissima tappa da professionista, voglio principalmente ringraziare la mia famiglia per avermi accompagnato durante tutta la mia carriera e facendomi realizzare il sogno di essere un calciatore», ha iniziato a scrivere nel suo post su Instagram, seguito da tutti i ringraziamenti.

Navarro ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 2008-08 collezionando 22 presenze totali. Dell'argentino si ricorda la grande amicizia con il Pocho Lavezzi.