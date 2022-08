Navas dice sì al Napoli e aspetta: serve l'accordo tra azzurri e Psg

Keylor Navas ha detto sì al Napoli: secondo quanto riportato da L'Equipe, il portiere del Costarica ha dato il suo ok al trasferimento nel club azzurro per la prossima stagione, visto il rischio di finire in panchina al Paris Saint Germain con la scelta di Galtier di promuovere Donnarumma primo portiere. Il portiere 35enne ora però aspetta il Napoli: il club azzurro, infatti, dovrà trovare la formula migliore per il trasferimento del portiere in Italia, facendo leva anche sulla questione Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, infatti, interessa al Psg di Galtier che vorrebbe portarlo subito in Ligue 1. Due trattative formalmente differenti ma che in realtà si ritroveranno sullo stesso binario: il Napoli, forte del sì di Navas conquistato nelle scorse ore a Parigi, si troverà nuovamente a discutere con il club francese i dettagli del trasferimento. Il nodo resta nell'ingaggio del portiere, troppo elevato per gli standard azzurri: un problema che potrebbe essere risolto con l'inserimento proprio di Fabian nella trattativa.