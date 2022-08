Navas non convocato dal Paris: il portiere out per «problemi lombari»

Si infittisce il mistero legato al futuro di Keylor Navas. Il portiere costaricano, infatti, non è stato inserito da Galtier nell'elenco dei convocati del Paris Saint Germain per la sfida di domani dei parigini contro il Lille: secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club parigino, infatti, Navas avrebbe avuto problemi fisici nell'allenamento di rifinitura di questa mattina.

«Keylor Navas è uscito dagli allenamenti oggi con dolore lombare. Resterà in cura presso il Training Center e tra 48 ore verrà fatto un nuovo punto della situazione» si legge dal comunicato del club francese sul sito ufficiale. Da settimane il Napoli è in trattativa con Navas e l'entourage del Paris Saint Germain per portare in azzurro il calciatore.