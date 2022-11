Ndombelé scartato ancora: Deschamps chiama Muani

Doppia delusione per Tanguy Ndombelé, centrocampista del Napoli che aveva sperato di essere al Mondiale con la Francia vista l'indisponibilità nel suo ruolo di Paul Pogba e anche l'ottimo rendimento avuto in azzurro. Il ct francese Didier Deschamps non lo aveva convocato la scorsa settimana e anche dopo l'infortunio di Nkunku, il ct ha scelto di chiamare al Mondiale Randal Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte che Ndombelé affronterà proprio con il Napoli in Champions League a febbraio.