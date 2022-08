Ndombélé, prime parole da azzurro: «Grazie a chi mi ha portato a Napoli»

Prime parole da azzurro per Tanguy Ndombélé, tra gli ultimi acquisti del Napoli già a disposizione di Luciano Spalletti nell'allenamento di ieri. Il centrocampista francese ha voluto ringraziare tifosi e addetti ai lavori direttamente via Instagram. «Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno lavorato da vicino o da lontano per il mio arrivo nella città napoletana. Andiamo» le parole di Ndombélé, che ha svelato il numero di maglia che indosserò in azzurro: il 91.