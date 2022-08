Ndombele, colpo da campione: così il francese conquista Napoli

Uno dei tre ultimi arrivati in maglia azzurra, Tanguy Ndombele, uno dei più attesi nel test a porte aperte al Maradona contro la Juve Stabia, ha sbloccato la partita con un tiro fortissimo e preciso all'11' del secondo tempo, dopo averne sfiorato uno simile nella prima frazione. Gol che ha cercato a più riprese anche Raspadori schierato trequartista da Spalletti nel 4-2-3-1, modulo che il tecnico potrà tenere presente, oltre al 4-3-3, proprio per l'arrivo dell'ex attaccante del Sassuolo: rete che gli hanno negato con due grandi interventi Barosi, il portiere schierato da Colucci nel primo tempo, e Russo, impiegato nella ripresa. Gol che Simeone, il centravanti argentino, anche lui alla prima partita con il Napoli ha sfiorato in pieno recupero della prima frazione con un tiro di poco fuori.

Rete bellissima del raddoppio firmata da Giuseppe Ambrosino, il giovane attaccante protagonista l'anno scorso nella Primavera azzurra: uno scatto bruciante con cambio di passo prima di battere Russo in uscita. Gran bel gol anche, il terzo siglato allo scadere da un altro giovane Alessio Zerbin dalle grandi qualità tecniche e dal grande futuro: controllo perfetto e tiro a giro imprendibile sul secondo palo.

Esordio in porta per Salvatre Sirigu, autore di due parate importanti: la prima per non farsi scavalcare da un pallonetto ottimamente eseguito dai 40 metri da Pandolfi e la seconda per neutralizzare un colpo di testa ravvicinato di Guarracino. Buona prova del quinto esordiente Leo Ostigard, chiusure decise e grande tempismo negli interventi. Efficace da terzino sinistro Olivera, che aveva esordito domenica scorsa contro il Monza: copre la sua zona di competenza e parte sulla fascia per proporre il cross.

Test utile contro ai tre nuovi Ndombele, Raspadori e Simeone per mettere minuti nelle gambe ed affinare l'intesa con i nuovi compagni. Partitina molto utile per far crescere la condizione atletica anche a tutti gli altri azzurri schierati nell'undici base contro la Juve Stabia da Spalletti che non avevano trovato spazio da titolari nelle prime due partite: contro la Juve Stabia, squadra che giocherà in serie C, è stata infatti una partita intensa. Sono rimasti a riposo i titolari schierati contro il Monza che si sono allenati in mattinata a Castel Volturno insieme a tutti gli altri.

Elmas ha giocato a centrocampo in coppia con Ndombele, fascia di capitano per il macedone, che si conferma anche in questa stagione un jolly prezioso per tutti i ruoli: Spalletti lo ha schierato da esterno d'attacco, mezzala nel centrocampo a tre e ieri nell'amichevole contro la Juve Stabia nei due davanti alla difesa con Ndombele che ha già fatto vedere le sue qualità sia in fase di non possesso nel recupero dei palloni che in fase di spinta per la sua capacità di lanciarsi negli spazi per proporsi al tiro. Un elemento in più che tornerà molto utile a centrocampo, reparto dove hanno fatto benissimo nelle prime due partite di campionato Lobotka da playmaker e Anguissa e Zielinski da mezzali.

Difesa tutta nuova con la coppia centrale formata da Ostigard e Juan Jesus, Zanoli terzino destro e il neoacquisto Olivera laterale sinistro. Automatismi buoni, affidabilità dei quattro difensori che saranno pronti all'uso. A inizio ripresa Spalletti inserisce Gaetano per Elmas e Zerbin per Politano e poi al 32’ cambia gli altri nove azzurri inserendo Marfella in porta al posto di Sirigu e otto giovani della Primavera. Nel finale arrivano gli altri due gol che chiudono la serata di festa al Maradona. Grande entusiasmo in vista della trasferta contro la Fiorentina.