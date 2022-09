Ndombelé, critiche dalla Premier: «È un peso, aveva ragione Conte»

«Ora anche per il Napoli è un peso, Conte ci aveva visto giusto». Questo uno dei passaggi che il Daily Mail dedica a Tanguy Ndombelé, arrivato a Napoli nell'ultima estate di mercato e osservato speciali in Inghilterra, visto che il suo cartellino è ancora tutto di proprietà del Tottenham. A Londra conte non ha puntato su di lui e i fatti sembrano dargli ragione: «Spalletti lo sostituisce sempre in corso d'opera, è una bocciatura chiara» si legge.

In effetti l'avvio di stagione del centrocampista francese ex Tottenham e Lione non è stato entusiasmante: non è ancora in condizione per poter reggere tutta la gara ad alti ritmi - ma in estate di fatto non si è allenato in fase di preparazione - e non sembra ancora ambientato in azzurro: «Nelle gerarchie di Spalletti è in fondo. Prende troppi cartellini e gli altri danno più garanzie di lui» attacca il tabloid dall'Inghilterra.