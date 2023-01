Inviato a Castel Volturno

Luciano Spalletti ha visto qualcosa. Tra le ombre di San Siro è spiccata la luce di Ndombele. Un bagliore che all’allenatore del Napoli è piaciuto, tanto più che adesso si torna in campo a distanza di pochissimi giorni dalla notte di Milano. Ecco perché il francese si candida a una maglia da titolare per dare brillantezza a un centrocampo che è sembrato un po’ ingolfato rispetto alla fine del 2022.



Con Ndombele, infatti, Spalletti conta di aggiungere quei muscoli e quella freschezza utili per spezzare il pressing avversario, ma soprattutto per andare a cercare la superiorità numerica quando ci sarà da attaccare. Pochi dubbi a riguardo, perché Ndombele ha dimostrato già di poter dare affidabilità nella doppia fase, qualità che a Spalletti piace. Questo perché il calcio del Napoli è sempre propositivo. Vietato abbassarsi, vietato giocare sottoritmo. E allora i motori del francese si scaldano in fretta. Il Napoli è alla ricerca di una vittoria per ritrovare il sorriso, ma soprattutto lo spirito giusto per proiettarsi nel migliore dei modi verso la settimana che porta alla delicata sfida contro la Juventus. Il francese prenderà il posto di Anguissa nel centrocampo a tre dove Lobotka resta il punto fisso, l’insostituibile, e si aggiunge anche Elmas, che con la sua imprevedibilità può offrire una soluzione alternativa alle solite note.

Come se non bastasse si aggiunge uno stimolo in più per Ndombele: quello di segnare il suo primo gol in serie A. Con il Napoli lo ha già fatto, ha battezzato la maglia azzurra in Champions League, e allora è arrivato il momento anche per sbloccarsi in campionato. Zero gol e zero assist nelle 14 presenze in Italia, motivo in più per dare qualcosa di diverso nella sfida di stasera. Nel Napoli è entrato in punta di piedi, ma con la consapevolezza di avere i numeri giusti per imporsi. La concorrenza con Anguissa è delle più sane, perché tra i due non c’è mai stato alcun tipo di rivalità, anzi. Si cercano, si aiutano e all’occorrenza si passano il testimone nella staffetta di centrocampo. Il dato sul suo impiego è evidente: dopo il suo arrivo, Spalletti lo ha sempre schierato, anche solo per un minuto. Una sola panchina, con il Monza in campionato, e una in Champions contro il Liverpool, poi almeno uno spezzone per integrarsi nel migliore dei modi.

Ma Ndombele non è l’unico asso nella manica di Spalletti per la gara di stasera al Ferraris. Jack Raspadori, infatti, scalpita per entrare e spaccare la partita alla sua maniera. Perché quando davanti a te c’è un mostro sacro come Osimhen, ogni occasione deve essere colta al volo per mettersi in mostra. Contro l’Inter è stato proprio Jack ad andare più vicino di tutti al gol, e se quella conclusione potente due passi dentro l’area di rigore non fosse finita sul braccione di Onana, avrebbe segnato anche il decisivo gol del pareggio.

Appuntamento con la gioia della rete chissà, forse solo rimandata di qualche giorno, perché oggi può provarci ancora. Spalletti valuta come utilizzarlo: se alle in tandem con Osimhen, oppure se da mezzala, in quell’insolita posizione che l’allenatore toscano gli sta provando a ricamare addosso per dargli più spazio. Di sicuro si farà trovare pronto, anche perché servirà una delle sue giocate per riaccendere la scintilla nel Napoli e per rimettere subito le cose in chiaro sulla corsa scudetto.