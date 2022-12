Il suo compagno di squadra Mario Rui ha detto che sarà l'uomo rivelazione del 2023. Un'investitura mica leggera, visto che nel prossimo anno il Napoli primo in classifica dovrà non solo provare a gestire il vantaggio sulle avversarie ma anche coltivare il sogno scudetto.

Tanguy Ndombele ha approfittato del ritiro in Turchia per provare a affiancare e superare gli altri. Almeno fisicamente. Non è facile riaccendersi con il motore che si ritrova, ma la speranza di Spalletti è che possa finalmente tornare sui suoi standard, quelli solo intravisti fino a novembre. Dai minuti riparte Tanguy: 735 quelli giocati con il Napoli fin qui, pochi per chi solo qualche anno fa arrivava a Londra con le stigmate del campione. Il treno Premier League è passato - per ora - mentre all'appuntamento con quello tinto d'azzurro deve essere puntuale.

APPROFONDIMENTI Il Napoli va più veloce: due amichevoli in quattro giorni Osimhen e Raspadori, le magie dei bomber segnale per le rivali E Gaetano studia da vice Lobotka

Contro Antalyaspor e Crystal Palace Spalletti non ne ha fatto a meno, dal primo minuto o in corso: servivano qualità e fisico viste anche le assenze del reparto dovute al Mondiale. Per il toscano, Tanguy può essere vice Anguissa o Zielinski, ma anche sostituire Lobotka nel caso o affiancarlo quando in campo si andrà con un centrocampo a due. Ma per lui si è pensato anche al 3-4-2-1 apparso a Antalya, che lo vedrebbe perfetto dietro la punta: sa inventare, rifinire, servire al bacio quando vuole. Ma quello visto fin qui non basta a giustificare la spesa fatta dal Tottenham qualche anno fa. Una spesa che interessa anche al Napoli e a De Laurentiis.

Per lui potrebbe servire percorrere la stessa strada fatta per Anguissa la scorsa estate. L'arrivo in prestito, la forza di convincere tutti e il riscatto. Se n'è parlato con gli Spurs la scorsa estate, il Napoli non ha mai voluto lavorare per altri club: riportare al livello Ndombele e poi lasciarselo portar via non è mai stata un'idea di De Laurentiis. Per riscattarlo, però, si dovrà essere bravi ancora una volta: il Tottenham vuole almeno 25 milioni, magari si proverà a chiedere uno sconto. Questo, però, se Tanguy dovesse davvero convincere lo staff che puntare su di lui sia la cosa più giusta.

Ha ancora sei mesi di tempo, cui si aggiunge la delusione per un Mondiale solo sfiorato con il pensiero. Un po' ci aveva creduto Ndombele, che per nelle idee di Deschamps ci è solo passato per un attimo senza Pogba e Kante a disposizione. Il suo Mondiale si chiama Napoli, oggi: con Anguissa, Lobotka e Zielinski intoccabili il francese deve superarsi e superare anche le idee di Spalletti. Che però se lo coccola come si fa con i talenti: che se esplodono, poi, ti cambiano la stagione. Dal campo o dalla panchina.