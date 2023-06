Ndombele prepara i bagagli: nella valigia troppe occasioni perse

Napoli-Londra andata e ritorno. Tanguy Ndombele ha già preparato i bagagli. Il centrocampista francese di origini congolesi farà ritorno al Tottenham (proprietario del suo cartellino) dopo una stagione da gregario con il Napoli. Il club azzurro, infatti, non eserciterà l'opzione del diritto di riscatto (che era stata fissata ad agosto scorso con gli spurs per una cifra di 30 milioni di euro).

Una parentesi, quella italiana, tra alti e bassi per Ndombele. Un'esperienza che si chiude con la soddisfazione di avere conquistato lo storico scudetto con gli azzurri. La mezzala 27enne non è mai riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista all'ombra del Vesuvio, complice anche la consacrazione di Anguissa e di un po' tutto il centrocampo titolare azzurro.

Il francese, infatti, è stato sempre un'alternativa in mediana nelle scelte di Spalletti.

C'è da dire che Ndombele è stato comunque quasi sempre impiegato dal tecnico, sia in campionato sia in Champions. Per lui però pochi acuti (il gol del definitivo 0-3 a Glasgow nella competizione europea ed il sigillo del poker al Torino in campionato). Ma anche qualche defaillance di troppo tra cui quella che grida maggiormente vendetta nella gara di ritorno dei quarti di Champions con il Milan al Maradona che diede il “la” al gol di Giroud del momentaneo vantaggio che ipotecò il passaggio del turno per i rossoneri.

Ndombelè, insomma, non è riuscito ad imporsi sul palcoscenico azzurro della squadra che si è laureata meritatamente campione d'Italia e tornerà al Totthenam per poi esser girato quasi certamente altrove.