LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alla prossima parola che dici ti spacco la faccia», sarebbe stata questa la forte minaccia che Pavel Nedved avrebbe fatto la scorsa domenica al San Paolo, presente a Fuorigrotta in occasione di Napoli-Juventus, è rivolta ad una tifosa seduta in Tribuna Autorità. «Si è alzato in piedi ed ha minacciato, davanti a decine di testimoni oculari, mia moglie, rea di aver esultato ad un gol del Napoli. Solo dopo sono stato avvisato dell'accaduto», ha spiegato su Instagram.Dopo le ultime concitate ore per la Juventus e i suoi dirigenti, dovute all'attacco frontale di Commisso in occasione del match contro la Fiorentina, l'episodio è stato raccontato da Francesco Vigorita, noto in casa Napoli per essere il tramite tra le associazioni e i calciatori in occasione degli incontri benefici negli ospedali con "Just Children" e la struttura sanitaria dell'Ospedale Santobono di Napoli.