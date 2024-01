Nehuen Perez al Napoli, è fatta: accordo con l'Udinese, 16 milioni più bonus

Sarà Nehuen Perez il quinto e ultimo acquisto del Napoli in questo mercato invernale. In dirittura d'arrivo, infatti, la trattativa che porterà in azzurro il calciatore dell'Udinese: Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'accordo tra i due club è ormai in fase di finalizzazione e potrebbe definirsi già tutto oggi. Sembra ormai solo questione di ore per le visite mediche di rito e poi la firma con gli azzurri.

Decisivi i contatti delle ultime ore tra il club friulano e Aurelio De Laurentiis, che ha spinto sul mercato di ritorno dalla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Il costo totale dell'operazione sarà di circa 18 milioni di euro: 16 milioni di parte fissa più altri 2 milioni di bonus per l'Udinese che partiva da una base di 20 milioni. L'Atletico Madrid aveva conservato in ogni caso il 50% della futura rivendita. Per Perez, che aveva detto sì al Napoli già da diversi giorni, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1,6 milioni di euro a stagione.