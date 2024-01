Priorità per l'inverno: assicurarsi che i riscaldamenti di casa funzionino; fare il cambio di stagione e tirare fuori dall'armadio i vecchi maglioni in lana pesante; acquistare un difensore centrale per colmare la voragine lasciata dall'addio di Kim (con i 50 milioni di euro incassati dalla clausola). Beni di prima necessità, nulla di più. Cose semplici per affrontare il rigido inverno, calcistico e non. Eppure tra i botti del mercato del Napoli rischia davvero di saltare il colpo più atteso. Sono arrivati Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Nell'ordine: un terzino, una mezzala, un attaccante e un tuttofare di centrocampo. Insomma, uno per ruolo, tranne quello che serviva. Strano ma vero. Anche se visto il mercato estivo del Napoli (Cajuste, Natan e Lindstrom: nemmeno tremila minuti in tre dall'inizio della stagione) forse di strano non c'è poi troppo.

Dicevamo del difensore. In principio doveva esserci Dragusin (andato al Tottenham), poi poteva essere Theate (rimasto al Rennes) e infine sembrava dover arrivare Perez. Ma le apparenze ingannano e allora il centrale dell'Udinese valutato circa 18 milioni di euro è sempre più lontano da Napoli. E allora? Niente. Se è vero che l'attesa aumenta il desiderio, quello dei tifosi azzurri è arrivato oramai alle stelle. Il mercato chiude giovedì alle ore 20 e i tempi per Perez si allungano ancora. Problemi di lista, pare. Perché Ostigard ha convinto Mazzarri e a questo punto vuoi vedere che l'acquisto di gennaio sarà proprio il norvegese? A costo zero, ovviamente, e senza nemmeno il problema di dover toccare la lista serie A o quella Champions.

Di necessità virtù, quindi, sfruttando anche la duttilità di Dendoncker che avrà pure giocato poco più di 100 minuti in Prermier League quest'anno, ma ha anche un passato con circa 70 presenze da centrale difensivo. Ha il fisico da granatiere e un paio di piedi con i quali poter essere d'aiuto anche in fase di costruzione. Certo, dovrà lavorare un po' sui movimenti e sulla condizione atletica, ma Mazzarri e il preparatore Pondrelli non si perderanno d'animo e si daranno da fare per farlo essere lucido alla perfezione. Il belga e Di Lorenzo potrebbero essere utilizzati all'occorrenza come difensori andando ad arricchire il reparto che dopo l'addio di Kim ha scoperto di avere una voragine.

Certo, ci sono i numeri. Perché nelle ultime tre partite tra campionato e Supercoppa il Napoli ha subito un solo gol, quello decisivo al 91’ contro l'Inter. Poi il bunker ha retto. Merito del nuovo assetto tattico e della quadra che Mazzarri è riuscito a trovare anche grazie al lavoro del centrocampo e degli esterni a tutta fascia. Di sicuro la prestazione di Ostigard contro la Lazio ha convinto l'allenatore e la lungimirante dirigenza azzurra a raffreddare i bollenti spiriti legati alla sua cessione. Lo volevano in tanti: il Genoa, il Torino e pure l'Udinese che con piacere lo avrebbe gradito come contropartita nell'operazione Perez. Ma niente.

Dopo lo 0-0 dell'Olimpico si è fermato tutto. Ogni operazione è stata messa in naftalina e pure il difensore argentino allenato da Cioffi ha dovuto rapidamente disfare la valigia. Nel ko contro l'Atalanta ha giocato titolare, dimostrando professionalità e attaccamento alla maglia, ma adesso quella di sabato pomeriggio potrebbe davvero non essere stata più l'ultima presenza di Perez con l'Udinese. Nonostante fossero stati anche già inviati inviti e partecipazioni, il matrimonio con il Napoli potrebbe davvero saltare. E allora niente difensore, niente priorità. A Castel Volturno dovranno accontentarsi di maglioni pesanti e cambio di stagione, sono queste le uniche priorità che in casa Napoli sono davvero ritenute tali per l'inverno 2024.