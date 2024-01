Nehuen Perez, ecco perché salta l'affare col Napoli: azzurri su Oosterwolde

La trattativa tra il Napoli e l'Udinese per Nehuen Perez sembrava ormai fatta, ma l'arrivo del difensore argentino in azzurro non si concluderà.

Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, sembra aver fatto un passo indietro nelle ore successive a Lazio-Napoli, con nuove valutazioni sul mercato invernale e soprattutto su Leo Ostigard, che a questo punto non lascerà più la squadra per nuovi lidi.

Secondo i rumors turchi, il dietrofront azzurro sarebbe arrivato per un nuovo amore di mercato: si tratterebbe di Jayden Oosterwolde, nuova stella del calcio europeo, difensore centrale in forza al Fenerbahce dalla scorsa estate dopo un passaggio veloce al Parma e gli anni vissuti al Twente.

Classe 2001, è nato in Olanda ma la famiglia è originaria del Suriname; può giocare da difensore centrale, in emergenza anche da terzino sinistro visto il piede mancino. L'identikit del difensore cercato dagli azzurri dopo l'addio di Kim Min Jae della scorsa estate. Il valore si aggira sui 10 milioni di euro, quest'anno ha già giocato 30 partite con anche un gol.