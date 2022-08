Neto al Bournemouth, è ufficiale: al Napoli restano Navas o Kepa

Poteva essere un'opzione per la porta invece il futuro di Neto non sarà a Napoli. Il portiere brasiliano ha trovato in queste ore un accordo con il Bournemouth - accordo ufficializzato questo pomeriggio - e si trasferirà in Inghilterra per giocare nella prossima stagione dopo l'esperienza al Barcellona non proprio entusiasmante.

Il club catalano, infatti, l'aveva messo sul mercato e gli agenti lo avevano offerto anche al Napoli. Che però ora deve scegliere il portiere da portare in azzurro: in questo momento in cima alla lista delle preferenze c'è Keylor Navas, con cui può essere avviato un discorso di mercato in parallelo con la questione Fabian con il Paris Saint Germain. In standby la situazione Kepa, visto che da giorni non ci sono passi avanti con l'entourage dello spagnolo.