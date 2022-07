Neto o Kepa, il Napoli chiude il casting per il nuovo portiere

Sta per chiudersi il lungo casting per la porta del Napoli. Il club azzurro, come riportato da Sky Sport, ha effettuato nelle scorse ore un sondaggio concreto per Neto, brasiliano ex Fiorentina e Juventus, oggi al Barcellona, uno dei primi in lista per diventare il secondo di Meret, l'azzurro su cui il Napoli ha deciso di puntare con forza lavorando al rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2027 (non ancora firmato).

Neto ha finora totalizzato 83 presenze, subito 89 gol e tenuto per 31 volte la porta inviolata in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus. C'è però la concorrenza del Fulham, allenato da Marco Silva, che voleva Neto già al Watford in passato. Tra gli altri nomi seguiti, anche quello di Kepa, in probabile uscita dal Chelsea: con il club inglese i contatti sono stati avviati nelle scorse settimane per Koulibaly e il Napoli potrebbe riallacciare i rapporti per un affare low cost.