Ngonge al Napoli, è ufficiale: contratto fino al 2028

Mancava solo l’ufficialità che ora è arrivata: Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Napoli. Il belga classe 2000, dopo le visite mediche di rito di ieri pomeriggio a Roma, ha firmato il suo nuovo contratto con il club di De Laurentiis e si unirà alla squadra appena possibile, visto che gli azzurri sono a Riad dove giocheranno la finale di Supercoppa lunedì.

Cresciuto calcisticamente tra Psv e Bruges, Ngonge ha fatto il suo esordio tra i professionisti con addosso la maglia del Groningen. Un anno fa l’arrivo in Italia con l’Hellas Verona: in dodici mesi il belga ha messo insieme 11 reti in tutte le competizioni facendosi apprezzare tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A. Arriverà a Napoli con un contratto fino al 2028 dopo i circa 20 milioni spesi per lui dagli azzurri.