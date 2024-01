Un doppio colpo in casa Napoli in attesa che si sblocchi l'operazione Barak e sopratutto che si arrivi a «dama» per il difensore centrale (spunta Solet). Traorè e Ngonge sono i due volti nuovi in casa azzurra che si aggiungono all'arrivo di Mazzocchi in questa finestra del mercato di riparazione che durerà fino a fine mese. Una mezzala offensiva ed un esterno destro puro del tridente, particolarmente adatto per il 4-3-3.

APPROFONDIMENTI Ngonge al Napoli: operazione da 19 milioni di euro Traoré, via alle visite mediche a Villa Stuart E il Psg punta Kvaratskhelia come erede di Mbappé

Il club azzurro si rinforza dalla cintola in su. Virtualmente chiusa l'operazione imbastita con il Verona già da qualche settimana per la 23enne ala destra, Cyril Ngonge. L'attaccante belga passa in azzurro a titolo definitivo per circa 19 milioni di euro. Il calciatore, sei reti in questa stagione (match winner sabato scorso nello scontro salvezza vinto con l'Empoli al Bentegodi), siglerà un contratto fino al 2028 con il club di De Laurentiis (ingaggio da 1 milione e 200mila euro a stagione). Ngonge è un esterno offensivo puro che nel tridente agisce prevalentemente sulla corsia di destra. Praticamente sarà l'alternativa di Politano su quella stessa catena. Una sorta di nuovo Lozano, tanto per intenderci. Anche perché l'arrivo di Ngonge fa da passepartout per la cessione di Zerbin, destinato a tornare (con la formula del prestito) al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Non solo.

L'ingaggio del belga apre ad una riflessione su Jesper Lindstrom. L'enfant prodige danese finora non è riuscito ad integrarsi nelle fila dei campioni d'Italia come si sperava e, sopratutto, come ci si aspettava dal suo pedigree. Sia con Garcia, sia con Mazzarri l'ex Eintracht Francoforte ha collezionato soltanto scampoli di partita senza mai incidere. A tal punto che Mazzarri spesso gli ha preferito Zerbin nelle rotazioni con Politano. Fin troppo chiaro che siano in corso delle valutazioni su Lindstrom che quest'estate è arrivato a Napoli come il colpo più importante del mercato azzurro, pagato fior di quattrini (25 milioni di euro). Staremo a vedere. Ieri mattina, intanto, Hamed Junior Traorè (23 anni) ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart a Roma e in serata è arrivata la fumata bianca. Il centrocampista offensivo - una mezzala sinistra alla Zielinski tanto per intenderci - si trasferisce a Napoli dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni di euro). In Premier League, Traorè non è riuscito a bissare quanto fatto nel campionato italiano con le maglie dell'Empoli e sopratutto del Sassuolo fino a due stagioni or sono. Agli ordini di De Zerbi, infatti, l'ivoriano si era messo in evidenza (7 gol e 4 assist nell'ultima stagione con la maglia neroverde) tanto da guadagnarsi le attenzioni oltremanica. Da oggi torna ufficialmente in serie A. Traorè, che aveva ottenuto l'idoneità sportiva dopo la malaria, sarà disponibile dalla trasferta di Roma con la Lazio all'Olimpico a fine mese. A meno che il transfert non arrivi entro venerdì ed il Napoli non conquisti la finale di Supercoppa. In tal caso, il giocatore potrebbe anche raggiungere Riad. Proprio in Arabia Saudita si parlerà con la Fiorentina per il prestito di Antonin Barak.

Il mercato del Napoli non si può certo fermare qui. Mazzarri ha bisogno di un difensore centrale ed ha cerchiato da tempo in rosso il nome didell'Udinese. L'argentino (23 anni) ha un contratto con il club friulano fino al 2027 da circa 400mila euro a stagione e la famiglia Pozzo non vorrebbe privarsene prima di giugno prossimo. Sul piatto della bilancia però ci sono anche 15 milioni di euro per il suo cartellino che fanno gola. Si vedrà. Perez e non solo. Il nome nuovo è quello di- 23 anni nazionale U-20 francese in forza al Salisburgo. Per l'ex Lione, il club austriaco ha chiesto 20 milioni di euro e pare non gradisca la formula del prestito con obbligo di riscatto che pure il Napoli sta proponendo in fase di trattativa. Brassier del Brest resta più di una valida alternativa. Occhio anche a Chalobah del Chelsea.