Napoli, niente Mondiale per Ndombelé: la Francia lo lascia a casa

Una brutta notizia per Tanguy Ndombelè: il centrocampista del Napoli non è stato convocato da Didier Deschamps per il prossimo Mondiale in Qatar e non farà quindi ritorno nella nazionale francese. Il calciatore azzurro non è stato inserito nella lista dei galletti nonostante l’indisponibilità di Paul Pogba: l’assenza dello juventino ha lasciato scoperto un posto in mediana, posto che non sarà preso da Ndombelé, nonostante le ottime prestazioni con la squadra di Luciano Spalletti.

26 anni, neo a Longjumeau, quella tra Ndombelé e la nazionale francese è una storia d’amore con molti alti e bassi. Resteranno per il momento 7 le presenze con la maglia della Francia per l’azzurro - in prestito dal Tottenham -, l’ultima a marzo del 2021 contro il Kazakistan in trasferta per le qualificazioni al Mondiale. Mondiale però che non giocherà.