Una notte da leoni. Anzi, da leone. Sarà Zambo Anguissa a fare rientro a Napoli per primo, la Nigeria di Victor Osimhen si aggiudica lo scontro tutto tra calciatori napoletani agli ottavi di finale di Coppa d'Africa e passa il turno nella notte stellata di Abidjan.

Non fa gol, ma è come se lo segnasse. Osimhen è la grande luce offensiva della sua nazionale e si vede anche sul gol per larga parte decisivo del match, che arriva grazie a lui. Ennesimo recupero, ancora un assist. La specialità di questa Coppa d'Africa per il nigeriano che si mette a disposizione di tutti i compagni e per tutto il match in attesa del momento per colpire. Il recupero in mezzo al campo vale una rete, l'assist per Lookman - l'attaccante dell'Atalanta segnerà anche il 2-0 nel finale - è il segnale di un Osimhen che vuole arrivare in fondo alla competizione pensando alla squadra prima che al suo tabellino. L'occasione vera non arriva quasi mai ma tiene sempre in apprensione la linea difensiva degli avversari. Abbraccia Anguissa prima e durante il match, poi a fine partita, dopo essere stato sostituito nel recupero una standing ovation, allarga l'enorme sorriso per abbracciare tutti e staccare il biglietto dei quarti di finale: venerdì si torna in campo per affrontare l'Angola che nel frattempo aveva battuto per 3-0 la favola Namibia nel pomeriggio africano. L'obiettivo è sempre più chiaro: la Nigeria tinta d'Italia ha scoperto di essere pronta per giocarsi il titolo.

APPROFONDIMENTI Lazio-Napoli, Mazzarri si affida ai superstiti L'Udinese libera Perez: «Abbiamo già preso il sostituto» Osimhen, ecco la verità sulla firma di un mese fa

Migliaia di tifosi sugli spalti, milioni da casa, ma lo spettatore più interessato al match tra Nigeria e Camerun era a Roma, nel ritiro del Napoli. Walter Mazzarri è pronto ad accogliere ora Zambo Anguissa, una mano in più per la mediana napoletana. Aria tesa al fischio finale per la nazionale di Song, che rischia il posto da ct, in queste ore la delegazione camerunese sta smontando le tende in Costa d'Avorio, l'indicazione principale si calciatori è mettersi a disposizione a competizione ormai terminata, come lo è da ieri sera per Anguissa e i suoi. Mazzarri si aspetta quindi di poterlo avere a disposizione in settimana, magari per il Verona domenica 4 febbraio, sempre in attesa di valutare quelle che saranno le condizioni al rientro. Quello di Zambo sarà un aiuto ben accetto pur con tante recriminazioni per una eliminazione sofferta. Che mette ancora una volta a dura prova il rapporto del centrocampista azzurro con la sua nazionale.