La cantante israeliana Noa: «Io l'unica straniera alla festa del Napoli»

Ci sarà anche Noa, con il quartetto d'archi campano del Solis String Quartet, stasera allo stadio Diego Armando Maradona per la festa del terzo scudetto del Napoli.

Lo comunica lei stessa con un post, che riportiamo qui sotto:

«Cari amici,

stasera avrò l'onore di cantare nell'immenso stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nell'ambito di un grande concerto che celebra la strepitosa vittoria del Napoli, la prima volta dopo 33 anni!!

Insieme con me ci sara Gil Dor e il Solis String Quartet!

Amo tantissimo Napoli e, come forse ricorderete, ho registrato un album di canzoni napoletane insieme al Solis, chiamato "Noapolis".

Sono stata onorata di ricevere una telefonata da Aurelio de Laurentis, che mi incitava ad essere l'unica straniera sul palco stasera!

L'Italia è la mia seconda casa, la cultura napoletana mi sembra naturale, sono molto orgogliosa di festeggiare stasera con i miei amici Napolitani in Napoli e in tutto il mondo!

