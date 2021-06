Napoli, no del Benfica per Tavares: rifiutata l'offerta con Mario Rui

Napoli-Nuno Tavares non è impossibile, ma bisognerà lavorare ancora. Giuntoli ha offerto 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui per il laterale 21enne che piace tantissimo al club azzurro, una proposta che il Benfica non ha accettato: il club portoghese sarebbe anche disposto a trattare la cessione del giocatore, ma per non meno di 15 milioni e senza l'inserimento di contropartite tecniche nella trattativa.

Come riportato da Sky Sport, le trattative andranno avanti ma gli azzurri dovranno stare attenti anche alle altre pretendenti: per Nuno Tavares, il Napoli deve affrontare la concorrenza di squadre come Leicester e Southampton, club di Premier League che vogliono il terzino e sono anche disposti a soddisfare immediatamente la richiesta economica del club di Lisbona.