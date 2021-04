Maglia Napoli, ecco l'ultima novità: Burlon e la collaborazione con Kappa

Street-style pronto a scendere in campo. Dal web arriva l’ultima notizia, la “nuova” maglia del Napoli che già fa impazzire i tifosi. Lo stile è inconfondibile ed è quello dello stilista argentino Marcelo Burlón, pronto a sbarcare sulle maglie “azzurre”.

LEGGI ANCHE Napoli, Bakayoko pensa al futuro: l'azzurro proposto a Lione e Psg

D’azzurro, in realtà, c’è veramente poco. C’è, invece, la voglia di innovare che al Napoli non manca mai. In città sono sette già avvistate, le nuove maglie saranno probabilmente l’ultimo lavoro di Kappa e il club di De Laurentiis, pronte al divorzio per il prossimo anno.

LEGGI ANCHE Sampdoria, Ferrero avverte ADL: «Voglio batterti. E Quagliarella resta»

Le divise saranno presentate a breve per la chiusura di questo campionato. Lo stile Burlón - che ha già avuto in passato collaborazioni con Kappa e che conosce molto bene l’attaccante azzurro Andrea Petagna (di cui è anche socio) - sarà proposto probabilmente su divise, tute, zaini per completare il merchandising del club.