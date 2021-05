Gattuso, i giorni più lunghi: De Laurentiis ha scelto Galtier

Alla squadra non ha detto ancora nulla. Insigne, Mertens e company lo hanno intuito, figurarsi, ma da lui non hanno avuto la comunicazione. D'altronde, come può apertamente parlare del suo addio nello spogliatoio, con il Napoli ancora in lotta con Juventus e Milan per un posto milionario al sole? Come può dire ai suoi ragazzi che andrà via dopo una stagione così? E infatti Gattuso non lo ha fatto. Ha faticato le pene dell'inferno per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati