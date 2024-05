Italiano o Pioli se la giocheranno all'ultimo sprint. Più dura per Gasperini (ha un contratto da sciogliere e ci penserà mille volte prima di lasciare Bergamo) e anche per Calzona, che sarebbe stato il candidato principale se solo si fosse qualificato per la zona Champions. Conte è un nome che sfuma in lontananza.

Italiano ha anche parlato con il Torino e c'è anche il Bologna che lo ha sondato. Pioli deve prima rescindere con il Milan: ha un contratto di 4 milioni e gli agenti del tecnico emiliano prendono tempo per definire prima una eventuale buonuscita. Difficile che si possa uscire da questo quartetto di pretendenti alla panchina del Napoli, dopo che il silenzio tra De Laurentiis e Conte degli ultimi tempi ha fatto intendere all’allenatore leccese che il club azzurro sta facendo (forse, ha fatto) un altro tipo di valutazione.

De Laurentiis e Chiavelli presto verranno affiancati dal ds Giovanni Manna, direttore sportivo in pectore: Meluso ormai è fuori dai giochi. Non era neppure al festone per la prima del film sullo scudetto.