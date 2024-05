Il momento delle scelte. Quelle di Gasperini che dopo il fitto corteggiamento del Napoli sembra orientato a mantenere il timone della “famiglia” Atalanta (ieri dopo due incontri con Percassi le chance di una sua permanenza con la Dea sono aumentate vertiginosamente) e soprattutto quelle di Aurelio De Laurentiis. Il patron della Filmauro dovrà sciogliere il nodo sul nuovo allenatore e intanto si ritrova a farlo con tre dei 4 candidati che attendono solo una chiamata. In rigoroso ordine alfabetico Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Quest’ultimo da ieri è un allenatore su piazza dopo che è stata ufficializzata la risoluzione consensuale con il Milan (aveva un altro anno di contratto a circa 4 milioni a stagione), che gli permette di accasarsi ovunque. Un po’ come gli altri, con la variabile Gasp. Paradossalmente una posizione di comodo da parte di Adl che ieri ha festeggiato il suo 75° compleanno con una colazione sul mare al ristorante Lo Scoglio a Nerano, pernottando poi nella splendida cornice della terra delle sirene, al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.

Il patron è rimasto incollato al cellulare non solo per rispondere agli auguri, ma anche per informarsi di quanto si stava consumando a Bergamo. In terra orobica, infatti, proprio ieri è andato in scena un doppio atteso incontro tra Gian Piero Gasperini e il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Il primo nel pomeriggio, poi a cena in pieno centro, probabilmente proprio a casa Percassi. Oggetto della discussione il futuro del tecnico, indeciso se accettare la corte del Napoli oppure rimanere sulla panchina nerazzurra per la nona stagione di fila. Il Gasp, 66 anni, è salito sul tetto d’Europa mercoledì scorso portando la Dea nell’Olimpo del calcio internazionale ed ha subito fatto capire di non avere voglia di temporeggiare sul suo futuro. La decisione la prenderà a stretto giro e forse l’ha già presa. Da una parte c’è l’Atalanta che è diventata come una famiglia e dall’altra una grande piazza come Napoli. Nel primo caso si tratta di proseguire su un solco già tracciato che adesso l’allenatore si aspetta possa essere “irrorato” da investimenti e progetti ancora più importanti per mantenere l’Atalanta tra le big italiane (e perché no anche europee dopo la vittoria dell’Euroleague, la prossima partecipazione alla Champions, la finale di Supercoppa europea e quella italiana in programma a Riad). Nel secondo, la «sfida» di ricostruire il Napoli dopo le macerie di questa stagione. A quanto pare, però, il doppio incontro con la famiglia Percassi ha dato a Gasperini le rassicurazioni necessarie per andare avanti con il club nerazzurro. «Non c`è problema - ha rassicurato Percassi in pomeriggio prima di entrare nella sede del gruppo in via Paglia a Bergamo - Sta andando tutto bene, non c`è problema, anche se dobbiamo ancora vederci». Detto, fatto e condito con una cena in... famiglia. Facile immaginare che Percassi abbia messo sul piatto almeno il doppio dello stipendio attuale riconosciuto al tecnico (2,7 milioni di euro, bonus esclusi) per altri due anni. Insomma, una cifra che si avvicinerebbe ai 5 milioni a stagione fino al 2027. Ma sopratutto un sostanzioso sforzo sul mercato per far assestare la Dea nell'Olimpo del calcio internazionale. Si vedrà.

Il borsino

Intanto resta alla finestra Stefano Pioli che sarebbe pronto a tornare in Campania a distanza di 20 anni ed a pochi chilometri da dove aveva cominciato la sua carriera di allenatore (alla guida della Salernitana, ripescata in B). Risalgono anche le quotazioni di Antonio Conte: con l’ex ct dell’Italia ci sono stati alti e bassi dallo scorso ottobre e se prima la decisione era di esclusiva pertinenza dell’allenatore pugliese adesso i giochi si sono invertiti. Conte è stato il sogno di una notte di mezza estate per De Laurentiis e da ieri potrebbe trasformarsi in un cadeau di primavera inoltrata. La ciliegina sulla torta di compleanno di De Laurentiis, insomma. Occhio anche a Vincenzo Italiano che è corteggiato dal Bologna, ma è perplesso di fronte al peso del dopo Thiago Motta. Un po’ come sarebbe capitato l’anno scorso con Spalletti. Stavolta però c’è un Napoli da ricostruire.