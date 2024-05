Napoli nuovo allenatore, la verità di Gasperini: «Futuro? Incontrerò l'Atalanta. Si va via da vincenti, io preferisco perdere»

«Rimanere a Bergamo a vita? Come dice il presidente, ogni tanto sono un po’ pesante. Me ne rendo anche conto ma abbiamo sempre l’ambizione di fare qualcosa in più». Gian Piero Gasperini sorride, con al collo la medaglia da vincitore dell'Europa League e negli occhi la sua Atalanta straordinaria.

Il futuro, però, potrebbe essere ancora in nerazzurro. Nonostante tutto. L'allenatore della Dea - più volte accostato al Napoli in questo periodo per la prossima stagione - non sembra aprire la porta all'azzurro.

«Non ci poniamo mai limiti. Futuro? Devo parlare col presidente domani, dopodomani, devo vedere; ora godiamoci la festa, poi vediamo. Se dovessi decidere di andare il momento di uscire è questo, da vincente, però io voglio perdere» ha detto con una risata Gasperini.

Lo stesso patron Percassi non sembra avere dubbi: «Ci vedremo con lui, ma io sono tranquillo e sereno. Dubbi? Non ne ho mai avuti sul futruro di Gasperini. Questo aiuta ancora di più a fare sempre meglio, sia lui che noi» ha concluso.