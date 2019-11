LEGGI ANCHE

Brutte notizie per il Napoli e per Carlo Ancelotti, che non avrà a disposizione per domani contro il Bologna Allan. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riportato dal club sul proprio sito ufficiale, non sarà in campo a causa di un'infrazione della nona e decima costola sinistra, problema subìto in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool.A mancare contro il Bologna anche Milik, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato e non ha quindi ancora recuperato nonostante i progressi degli ultimi giorni. Ghoulam e Tonelli proseguono ad allenarsi a parte.Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.