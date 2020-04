LEGGI ANCHE

«Quando è arrivata l’opportunità di poter giocare alal posto di Dani Alves, anche lami cercava e con loro avevo un pre-accordo. Sarei andato in una delle due squadre, poi la gara contro il Galatasaray al San Paolo cambiò tutto e alla fine scelsi di restare al». Così l'ex azzurro Juan Camilo Zuniga racconta a Gol Caracol alcuni passaggi della sua carriera napoletana.«Il mio sogno era ritirarmi alche è la mia squadra. Mi era arrivata anche una offerta del Boca Juniors ma scelsi di tornare a casa» ha continuato, che poteva addirittura essere intermediario per un affare poi svanito. «Ho parlato con James , mi chiese di Napoli, della squadra e dell’ambiente che c’è lì. Gli risposi che i napoletani sono un popolo splendido, appassionato, gli dissi: ‘Se vai lì sarai come un Dio, giocherai sempre e sarai rispettato’».