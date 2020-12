Il Napoli si prepara alla gara importante contro la Sampdoria di domani, la prima ufficiale in campionato nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona.

La squadra si è allenata questa mattina a Castel Volturno per preparare la sfida ai blucerchiati ma col gruppo quasi al completo: ancora terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Victor Osimhen che potrebbe tornare in campo direttamente nel 2021.