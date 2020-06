LEGGI ANCHE

Leo Messi è un Dio in scarpette da calcio 🤩



Leganés mandato al manicomio, massima comprensione 🐐 pic.twitter.com/IHSvr5RP4j — Goal Italia (@GoalItalia) June 17, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono calciatori che si allenano duramente e che cercano ancora in questi giorni la migliore condizione atletica. E poi c’è, leader di unche inanella la seconda vittoria di fila dopo il ritorno dallo stop dovuto al coronavirus, contro il Leganes. In un Camp Nou deserto - lo stesso scenario che aspetta anche il Napoli il prossimo 8 agosto per la sfida di ritorno deglicontro i blaugrana - la squadra di Setién si affida al genio del suo argentino numero 10.inventa e disegna per larga parte della gara, ilva in vantaggio con l’altra stella, il giovane Ansu Fati, poi chiude la saracinesca del match con una super giocata di Messi : Leo parte da centrocampo, ne fa fuori un paio e arriva nei pressi dell’area avversaria. L’uno-due conè l’antipasto del rigore, fischiato e poi trasformato dallo stesso Messi. Il Barcellona vola nuovamente a +5 sulin attesa della gara dei blancos.