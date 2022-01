Olivera al Napoli, prima intesa: può arrivare a giugno per 15 milioni

Il Napoli sta definendo in queste ore l'accordo per Mathias Olivera, difensore esterno sinistro del Getafe classe 1997 che era a tutti gli effetti il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli. La prima pietra del prossimo anno: il terzino uruguaiano, infatti, verrà bloccato ora ma poi vestito d'azzurro solo a fine stagione, quando arriverà a Napoli per riempire il buco lasciato dalla partenza di Ghoulam.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono ancora pochi i dettagli da concludere tra le parti: il Napoli ha accontentato il calciatore e soprattutto il Getafe, che non avrebbe voluto lasciarlo partire a stagione in corso. Agli azzurri serviranno 15 milioni di euro per l'acquisto dell'uruguaiano: Olivera arriverà in prestito per un milione con obbligo di riscatto a fine anno fissato a 11 milioni più 3 di bonus. Il calciatore in queste ore è con la sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale.