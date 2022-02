Olivera al Napoli, l'agente conferma: «Ma non ci sono solo gli azzurri»

Il nome di Mathias Olivera sembra sempre più destinato a essere quello giusto per il Napoli di Luciano Spalletti, che cerca già il suo terzino sinistro per il prossimo anno, quando Faouzi Ghoulam andrà via. L'esterno uruguaiano, in forza al Getafe, non si muoverà fino all'estate, ma poi sarà cessione: e sono tante le squadre interessate a lui come confermato dall'agente.

«Il Napoli vuole Mathias ma non è l’unico top club interessato» - le parole di Pablo Boselli, agente del terzino uruguaiano, rilasciate a Radio Kiss Kiss - «Al momento non c’è nulla di concreto, vedremo nel prossimo futuro cosa accadrà». Il Getafe non ha lasciato partire Olivera in questo mercato invernale e chiede almeno 10-11 milioni per l'ok al trasferimento dal prossimo giugno.