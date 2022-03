Olivera al Napoli, si muove l'Atletico: anche Simeone vuole il terzino

Se il Napoli vuole vedere l'anno prossimo in azzurro Mathias Olivera deve sbrigarsi. E anticipare anche la concorrenza. Sì, perché sulle tracce del terzino uruguaiano c'è sempre più forte anche l'Atletico Madrid di Diego Simeone, che sarà rivale napoletano nella corsa al calciatore del Getafe. Come riporta El Pais, i colchoneros lo seguono già da un anno e punterebbero tutto su di lui se dovesse partire Lodi a fine stagione.

Il Napoli di De Laurentiis sembra però in vantaggio. Come ha confermato lo stesso presidente del Getafe Torres qualche giorno fa: «Ha rinnovato con noi ma con l'offerta giusta andrà via. Il suo trasferimento in Italia è in fase avanzata» le parole del patron spagnolo. Ma qual è l'oferta giusta? Tra i 12 e i 15 milioni di euro per cominciare, sempre che dalle retrovie non spuntino ulteriori club interessati.