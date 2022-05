Olivera al Napoli, è fatta: domani le visite mediche a Roma

Finalmente Mathias Olivera. Come riportato da Sky Sport, sembra essersi finalmente sbloccato l'affare che porterà il terzino sinistro del Getafe al Napoli: già domattina a Roma le visite mediche che sono il primo passo verso l'azzurro, poi la firma con il club di Luciano Spalletti che ha chiuso ieri la sua stagione con la vittoria in casa dello Spezia.

Il terzino uruguaiano era stato seguito dal Napoli già nelle scorse sessioni di mercato, a gennaio l'accelerazione che ha portato al sì del calciatore, convinto dal progetto napoletano. Nonostante le resistenze del Getafe, il club azzurro ha sbloccato l'affare e porterà in Italia il terzino in prestito con riscatto tra un anno, senza dover pagare i 20 milioni previsti per la clausola rescissoria presente nel suo contratto.