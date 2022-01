Olivera al Napoli, il Getafe fa muro: «Non sentiamo Giuntoli da un anno»

«La trattativa con il Napoli per Oliveira al momento non c’è», così Angel Torres, presidente del Getafe, risponde senza fronzoli a chi si interroga sul possibile arrivo del terzino uruguaiano in azzurro già in questo mercato invernale. Quello di Mathias Olivera, al momento, sembra essere il profilo più vicino alle ricerche che il Napoli farà da qui alla prossima estate per sostituire il partente Ghoulam.

«Ma non sento il club azzurro dall’anno scorso», ha ribadito Torres a Radio Kiss Kiss. «Il calciatore non partirà a gennaio, in questa sessione stiamo lavorando per acquistare calciatori, non per venderli. Di questa presunta trattativa per Olivera ne parla soprattutto la stampa e non so bene il perché. Ribadisco, il Napoli l’ho sentito l’ultima volta l’anno scorso, poi più nulla».